02:05 Uhr

Bewegung im europäischen Asylstreit beim Brüsseler Gipfel Newsticker

Nach stundenlangen Verhandlungen hat sich beim EU-Gipfel in Brüssel am frühen Morgen Bewegung im europäischen Asylstreit angedeutet.

Diplomaten berichteten von einem neuen Kompromissvorschlag, wonach geschlossene Aufnahmelager für gerettete Bootsflüchtlinge in solchen EU-Ländern eingerichtet werden, die sich freiwillig dazu bereit erklären. Von dort sollen die Menschen wiederum in Staaten verteilt werden, die freiwillig mitmachen. Mit dem Vorschlag sei Italien zufrieden, hieß es aus italienischen Regierungskreisen in Brüssel. (dpa)

