Biden: Evakuierungsflüge aus Afghanistan gehen trotz Anschlag weiter

Trotz des verheerenden Anschlags außerhalb des Flughafens in Kabul will US-Präsident Joe Biden die Evakuierungen aus Afghanistan fortsetzen.

"Wir werden weitermachen mit den Evakuierungen", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) in einer Ansprache im Weißen Haus in Washington und versicherte, die Terroristen könnten die USA nicht dazu bringen, ihre Mission zu stoppen.

