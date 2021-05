Biden-Regierung verzichtet auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG

Im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verzichtet die Regierung von US-Präsident Joe Biden auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft.

In einem am Mittwoch übermittelten Bericht von US-Außenminister Antony Blinken an den Kongress heißt es, auf Strafmaßnahmen gegen die Nord Stream 2 AG und deren deutschen Geschäftsführer Matthias Warnig werde aus Gründen des "nationalen Interesses" verzichtet.

