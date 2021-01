vor 18 Min.

Biden leitet Rückkehr zum Klimaabkommen von Paris ein

Der neue US-Präsident Joe Biden hat die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Klimaabkommen von Paris eingeleitet.

Biden unterzeichnete am Mittwoch in Washington ein entsprechendes Schriftstück an die Vereinten Nationen, um den umstrittenen Ausstieg seines Vorgängers Donald Trump rückgängig zu machen.

© dpa-infocom, dpa:210120-99-109051/1 (dpa)

Themen folgen