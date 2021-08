Biden nach Anschlag an US-Bürger in Afghanistan: Wir holen euch raus

Nach dem verheerenden Anschlag außerhalb des Flughafens in Kabul hat US-Präsident Joe Biden sein Versprechen erneuert, alle ausreisewilligen Amerikaner aus Afghanistan zu evakuieren.

"Wir werden sie finden, und wir werden sie da rausholen", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) in einer Ansprache im Weißen Haus in Washington mit Blick auf US-Bürger, die noch im Land seien.

