vor 37 Min.

Bisher heißester Tag des Jahres: Fast 33 Grad am Sonntag

Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad ist der Sonntag der heißeste Tag des bisherigen Jahres gewesen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erreichte das Thermometer diesen Wert sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen in Brandenburg. Auf Platz drei kam Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg mit 32,7 Grad. Der bisherige Jahreshöchstwert von 28,1 Grad war am 28. April in Kitzingen in Bayern erreicht worden. (dpa)

