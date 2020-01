07:15 Uhr

"Black Panther"-Star Chadwick Boseman mag keine Schusswaffen

In dem neuen US-Thriller "21 Bridges" muss Chadwick Boseman als Polizist in mehreren Szenen von der Schusswaffe Gebrauch machen.

Im richtigen Leben will der "Black Panther"-Star damit aber nichts zu tun haben. "Ich mag keine Schusswaffen, ich möchte keine Schusswaffe besitzen und auch nicht die Verantwortung dafür tragen", sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. Boseman spielt in "21 Bridges" einen Cop in New York City, der nur eine Nacht Zeit hat, um nach einem Polizistenmord die Täter zu jagen. (dpa)

