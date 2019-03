20:59 Uhr

Boeing-Krise: American Airlines streicht weitere Flüge

Die größte US-Fluggesellschaft American Airlines streicht wegen der Krise um den Luftfahrtriesen Boeing in den kommenden vier Wochen zahlreiche weitere Flüge.

Bis zum 24. April sollen pro Tag etwa 90 Flüge wegfallen, teilte die Airline mit. American Airlines hat 24 Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8 in der Flotte. Binnen weniger Monate waren zwei Flugzeuge dieses Modells in Indonesien und Äthiopien abgestürzt. In einigen Ländern gelten deshalb Flugverbote für dieses Boeing-Modell. (dpa)

Themen Folgen