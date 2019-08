vor 7 Min.

Bootskollision in Griechenland - zwei Menschen sterben

Mindestens zwei Menschen sind bei einer Kollision eines Schlauchbootes mit einem Holzboot in Griechenland ums Leben gekommen.

Eine Frau schwebe in Lebensgefahr, berichtet das Staatsradio unter Berufung auf die Küstenwache. Das Unglück ereignete sich vor der Küste der Touristenregion von Port Heli auf der Halbinsel Peloponnes. An Bord des mit leistungsstarken Motoren ausgerüsteten Schlauchbootes sollen demnach britische Touristen gewesen sein. Das Schlauchboot rammte das Holzboot und riss zwei Menschen in den Tod, hieß es. Rettungsmannschaften und Taucher der Küstenwache seien vor Ort. (dpa)

