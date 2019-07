07:51 Uhr

Borussia Dortmund gewinnt Testspiel gegen Club aus Seattle

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat das erste Testspiel während seiner US-Sommertour gewonnen.

Der BVB setzte sich bei den Seattle Sounders aus der nordamerikanischen MLS mit 3:1 durch. Dortmunds Marius Wolf traf in der 36. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Paco Alcácer in der 50. Minute auf 2:0. Seattles Jonathan Campbell sorgte wenig später für den Anschlusstreffer im Spiel. Jadon Sancho markierte in der 77. Minute den Endstand. Am Freitag trifft der BVB auf Champions-League-Gewinner FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp. (dpa)

