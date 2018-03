vor 3 Min.

Boxweltmeister Joshua besiegt Parker Newsticker

Boxweltmeister Anthony Joshua aus Großbritannien hat seine Vormachtstellung im Schwergewicht ausgebaut.

Der 28 Jahre alte Champion der großen Verbände WBA und IBF bezwang am Abend in Cardiff den Neuseeländer Joseph Parker einstimmig nach Punkten und nahm seinem Rivalen den WM-Gürtel des Verbandes WBO ab. Damit fehlt dem Engländer nur noch der Gürtel des WBC, um als Vierfachweltmeister unumstrittener Champion in der Königsklasse des Boxens zu sein. Den WBC-Titel hält der Amerikaner Deontay Wilder. (dpa)

Themen Folgen