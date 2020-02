vor 33 Min.

Brad Pitt gewinnt Oscar als bester Nebendarsteller

Brad Pitt hat einen Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen.

Der US-Schauspieler wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet. Es war die erste Auszeichnung, die bei der 92. Filmpreis-Gala in der Nacht in Hollywood vergeben wurde. Es ist der erste Schauspiel-Oscar für Pitt; 2014 hatte er als Mit-Produzent des Sklavendramas "12 Years a Slave" einen Oscar für den besten Film bekommen. (dpa)

Themen folgen