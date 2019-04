14:55 Uhr

Brandbrief: Bahn-Betriebsräte besorgt über Schienenzustand

In einem Brandbrief an den Bundesverkehrsminister haben rund 270 Bahn-Betriebsräte mehr Investitionen in die Infrastruktur gefordert.

Auch 25 Jahre nach der Bahnreform sei die Schieneninfrastruktur des Bundes weiter dramatisch unterfinanziert und habe einen besorgniserregenden Zustand erreicht, steht im Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer. Für die Modernisierung der Schiene fordern die Betriebsräte zusätzliche 2,7 Milliarden Euro pro Jahr. Planmäßig sind es bisher für die Bahn ab 2020 jährlich 4,5 Milliarden Euro, zur Netzinstandhaltung. (dpa)

