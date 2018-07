vor 52 Min.

Brexit-Minister David Davis tritt im Streit um Austrittspläne zurück Newsticker

Der britische Brexit-Minister David Davis ist im Streit über den Kurs der Regierung beim EU-Austritt zurückgetreten.

Der "neue Trend" der Brexit-Politik und die Taktik mache es unwahrscheinlicher, dass Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen werde, begründete Davis den Schritt in seinem Rücktrittsschreiben an Premierministerin Theresa May. May widersprach dem. May hatte am Freitag verkündet, die Regierung habe sich auf eine neue Brexit-Strategie verständigt. Der Plan wurde von vielen Brexit-Hardlinern als Abkehr vom EU-Austritt gewertet. (dpa)

