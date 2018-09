03:09 Uhr

Britische Konservative treffen sich zum Parteitag Newsticker

Die britischen Konservativen kommen heute zum Auftakt ihres viertägigen Parteitags in Birmingham zusammen.

Überschattet wird die Konferenz vom Machtkampf zwischen der Premierministerin Theresa May und den Brexit-Hardlinern um Ex-Außenminister Boris Johnson und den ehemaligen Brexit-Minister David Davis. Bereits am Freitag hatte sich Johnson mit einem Gastbeitrag im "Daily Telegraph" in Stellung gebracht. Er fordert von May, ihre Brexit-Pläne zu Gunsten einer Vereinbarung nach dem Vorbild des Freihandelsabkommens der EU mit Kanada aufzugeben. (dpa)

Themen Folgen