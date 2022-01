vor 5 Min.

Bürgermeister: 19 Tote bei Wohnhausbrand in New York

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Eric Adams 19 Menschen getötet worden.

Viele Menschen wurden zudem schwer verletzt, sagte Adams am Sonntag dem Sender CNN. © dpa-infocom, dpa:220109-99-648307/1 (dpa)

