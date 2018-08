vor 47 Min.

Bund sagt Bauern Hilfen wegen Dürreschäden zu Newsticker

Landwirte mit starken Einbußen wegen der Dürre sollen Nothilfen des Bundes bekommen.

Angesichts von Ernteschäden "nationalen Ausmaßes" will der Bund 150 Millionen bis 170 Millionen Euro ergänzend zu Länderprogrammen geben, sagte Agrarministerin Julia Klöckner in Berlin. Insgesamt soll die Unterstützung mit den Ländern 340 Millionen Euro betragen. Der Deutsche Bauernverband teilte in seiner Ernte-Bilanz mit, bei Getreide ergebe sich in diesem Jahr ein Minus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (dpa)

