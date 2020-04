vor 33 Min.

Bund will erst am 6. Mai über größere Öffnungsschritte entscheiden

Der Bund will erst bei der nächsten Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am 6.

Mai entscheiden, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Corona-Beschränkungen möglich ist. Es sei noch zu früh zu beurteilen, ob sich die seit dem 20. April umgesetzten Öffnungsmaßnahmen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hätten, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstagnachmittag. (dpa)

