Bundesagentur: Zahl der Arbeitslosen sinkt im September leicht

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September im Vergleich zum August leicht um 69 000 auf 2,627 Millionen gesunken. Die Quote sank um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 141 000 Arbeitslose mehr.

