Bundesbank überweist erstmals seit 1979 keinen Gewinn an den Bund

Die Deutsche Bundesbank überweist erstmals seit 1979 keinen Gewinn an den Bund.

Wegen der geldpolitischen Hilfen in der Corona-Krise stockte die Notenbank ihre Risikovorsorge auf und kam daher im Geschäftsjahr 2020 nur auf ein ausgeglichenes Ergebnis, wie die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

