12:21 Uhr

CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr

Die CDU-Spitze verschiebt angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen den für den 4.

Dezember in Stuttgart geplanten Parteitag zur Wahl eines Vorsitzenden ins nächste Jahr. Der Parteitag solle im neuen Jahr idealerweise in Präsenz stattfinden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag. Wenn dies nicht möglich sei, solle ein digitaler Parteitag abgehalten werden. Fehle dafür noch die Gesetzesgrundlage, solle per Briefwahl abgestimmt werden.

© dpa-infocom, dpa:201026-99-85545/1 (dpa)

Themen folgen