vor 35 Min.

CSU-Landesgruppe beendet Klausur im Kloster Seeon

Die CSU-Bundestagsabgeordneten beenden heute ihre traditionelle Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon.

Am dritten und letzten Tag stehen unter anderem die Themen künstliche Intelligenz, Wirtschaft und Digitalisierung auf der Tagesordnung. Gerade auf diesen Feldern hatte CSU-Chef Markus Söder pünktlich zur Landesgruppenklausur neuen Schwung und neue Ideen in der Bundesregierung angemahnt - und dabei eine Kabinettsumbildung noch in diesem Jahr gefordert. (dpa)

