vor 36 Min.

CSU-Vorstand berät über Abweisung von Asylbewerbern an Grenze

CDU und CSU steuern im Streit über die Asylpolitik an diesem Montag auf eine Entscheidung zu.

In München kommt der CSU-Vorstand zusammen. Es wird erwartet, dass Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer grünes Licht für sein Vorhaben geben wird, künftig Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden. In Berlin trifft sich zunächst das Präsidium und später der Bundesvorstand der CDU. Die Parteivorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel lehnt einen nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik ab. (dpa)

