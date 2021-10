11:57 Uhr

Chemie-Nobelpreis an Deutschen und US-Forscher

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Deutschen Benjamin List und den in Schottland geborenen US-Forscher David W.

C. MacMillan für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. © dpa-infocom, dpa:211006-99-499344/1 (dpa) Nobelstiftung

