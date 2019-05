02:35 Uhr

Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew mit 74 Jahren gestorben

Der Schauspieler Peter Mayhew, der durch seine "Star Wars"-Rolle als Chewbacca berühmt wurde, ist tot.

Der gebürtige Brite sei am 30. April auf seinem Anwesen in Texas gestorben, teilte seine Familie auf Mayhews Twitterseite mit. Der Schauspieler wurde 74 Jahre alt. Eine Todesursache nannte die Familie nicht. Ende Juni sei eine Trauerfeier für Freunde und Angehörige geplant, für Fans soll im Dezember in Los Angeles ein Treffen stattfinden, hieß es in der Mitteilung. (dpa)

