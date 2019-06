vor 34 Min.

Chinas Präsident zu erstem Besuch in Nordkorea eingetroffen

Erstmals seit 14 Jahren besucht ein chinesischer Präsident wieder Nordkorea.

Präsident Xi Jinping traf zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Pjöngjang ein, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Der Besuch anlässlich des 70. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen weckt in der Region die Hoffnung, dass neuer Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm kommt. (dpa)

