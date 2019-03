vor 52 Min.

Chinas Staatschef Xi besucht Italien, Monaco und Frankreich

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping beginnt diese Woche eine Reise nach Italien, Monaco und Frankreich.

Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, bricht der Präsident am Donnerstag nach Rom auf und beendet die Europareise am folgenden Dienstag in Paris. Weitere Details wurden nicht genannt. Besondere Aufmerksamkeit genießt der Besuch in Rom, nachdem die italienische Regierung ihre Überlegungen kundgetan hatte, sich Chinas umstrittener Initiative zum Aufbau einer "Neuen Seidenstraße" anzuschließen. (dpa)

Themen Folgen