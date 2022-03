"Coda" gewinnt den Oscar als bester Film

Die Tragikomödie "Coda" hat den Oscar als bester Film gewonnen.

Die US-Filmakademie zeichnete den Film der Regisseurin Siân Heder in der Nacht zu Montag in Los Angeles aus. Der Film erzählt von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst.

