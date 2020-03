vor 53 Min.

Coronavirus: Zwei Todesfälle in NRW

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben.

Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei. (dpa)

