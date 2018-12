20:53 Uhr

DFB-Frauen gegen China, Spanien, Südafrika Newsticker

China, Spanien und Südafrika - die deutschen Fußball- Frauen haben auf dem angestrebten Weg zum dritten WM-Titel eine anspruchsvolle Vorrundengruppe erwischt.

Das ergab die Auslosung im Pariser Kulturzentrum La Seine Musicale. Die DFB-Frauen spielen in der Gruppe B. "Es ist eine machbare Gruppe, auf jeden Fall", urteilte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen die K.o.-Runde. Das Finale findet am 7. Juli in Lyon statt. Titelverteidiger sind die USA, die in Gruppe F antreten. (dpa)

