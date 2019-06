vor 34 Min.

DFB-Frauen im WM-Viertelfinale gegen Schweden

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft am kommenden Samstag auf Schweden.

Das Drei-Kronen-Team setzte sich am Abend knapp mit 1:0 gegen Kanada durch. Zuvor hatte Titelverteidiger USA dank zweier Elfmetertore mit einem 2:1-Sieg gegen Spanien das Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten Acht treffen die Amerikanerinnen am Freitag auf Gastgeber Frankreich. Die Partie könnte ein vorläufiger Höhepunkt dieser WM werden. (dpa)

Themen Folgen