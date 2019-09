11:47 Uhr

DFB trauert um Trainerlegende Rudi Gutendorf

Frankfurt/Main (dpa) – Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den langjährigen Trainer Rudi Gutendorf.

"Rudi Gutendorf war weltweit ein herausragender Botschafter des deutschen Fußballs, was er für das Ansehen des deutschen Trainerwesens in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten geleistet hat, ist einzigartig", so DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Mitteilung. Gutendorf war am Freitag im Alter von 93 Jahren im Beisein seiner Familie gestorben. Mit über 55 Jobs in mehr als 30 Ländern wird Gutendorf im Guinness-Buch der Rekorde als Trainer mit den meisten internationalen Engagements aufgeführt. (dpa)

