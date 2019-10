02:51 Uhr

DGB fordert mehr Schutz für Plattformarbeiter

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert höhere Schutzstandards für Plattformarbeiter.

So müsse es für Menschen, die von webbasierten Dienstleistern abhängig sind, verbindliche Mindestarbeitsbedingungen geben, heißt es in einem DGB-Positionspapier zur Plattformarbeit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Als unterste Haltelinie sollten auch Branchen-Mindesthonorare eingeführt werden", so der DGB. Plattformarbeit umfasst etwa Liefertätigkeiten, IT-Service oder Personenbeförderung. (dpa)

Themen folgen