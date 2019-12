vor 53 Min.

DJs und Weggefährten gedenken Avicii mit Konzert

Starmusiker wie David Guetta, Rita Ora und Aloe Blacc haben den verstorbenen schwedischen DJ Avicii mit einem großen Gedenkkonzert für den guten Zweck gewürdigt.

Vor Zehntausenden Elektro-Fans in der ausverkauften Friends Arena in Stockholm brachten ehemalige Wegbegleiter des DJs am Abend etliche Erfolgssongs des Schweden gemeinsam mit einer Live-Band zurück ins Bewusstsein. Die Top-DJs Laidback Luke, Nicky Romero, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo und Guetta hatten die Menge zuvor mit ihren Sets auf das eigentliche Gedenkkonzert eingestimmt. (dpa)

