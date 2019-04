vor 52 Min.

Davin Herbrüggen gewinnt 16. "DSDS"-Staffel

Altenpfleger Davin Herbrüggen aus Oberhausen hat die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen.

Der 20-Jährige setzte sich am Abend im Kölner "DSDS"-Studio gegen drei weitere Finalisten der 16. Staffel durch. Mit jeweils zwei Liedern - einem Coversong und einem eigenen Titel - traten Davin und seine Konkurrenten Alicia-Awa Beissert aus Bochum, Joana Kesenci aus Gronau und Nick Ferretti aus Palma de Mallorca in der Live-Show an. Die Jury um Musiker Dieter Bohlen gab ihr Urteil ab, über den Gewinner entschied das Zuschauervoting. (dpa)

