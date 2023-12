Dax überspringt erstmals Marke von 17 000 Punkten

Der Dax hat am Donnerstag erstmals die Marke von 17 000 Punkten übersprungen.

Der Dax hat am Donnerstag erstmals die Marke von 17 000 Punkten übersprungen. Am Morgen kletterte der Leitindex um 1,4 Prozent auf 17 002 Punkte und setzte so seine jüngste Rekordjagd fort.

(dpa)