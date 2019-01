vor 36 Min.

Debatte um Solidaritätszuschlag: Union kommt unter Druck Newsticker

In der Debatte um eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags kommt die Union unter Druck.

FDP-Chef Christian Lindner bekräftigte beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart seine Forderung, den Soli bis 1. Januar 2020 komplett abzuschaffen. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer appellierte an die SPD, den Weg für ein rasches Ende des Zuschlags freizumachen. SPD-Finanzminister Olaf Scholz erteilte den Forderungen aber eine Absage und begründete das auch damit, dass ein Ende des jahrelangen Wirtschaftsaufschwungs in Sicht sei. (dpa)

Themen Folgen