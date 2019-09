vor 18 Min.

Demokraten starten erste Schritte für mögliche Amtsenthebung Trumps

Angesichts neuer Vorwürfe gegen Donald Trump leiten die US-Demokraten erste konkrete Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ein.

Das kündigte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Dienstag (Ortszeit) in Washington an. (dpa)

