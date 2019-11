vor 19 Min.

Der Papst und der König: Franziskus in Thailand

Papst Franziskus wird heute die erste Rede während seines Besuchs in Thailand halten.

Bei der Ansprache vor der Regierung des Königreichs könnten Themen wie Menschenhandel, Migration und Prostitution zur Sprache kommen, die dem Land große Probleme bereiten. Zudem steht in der Hauptstadt Bangkok ein Besuch bei König Maha Vajiralongkorn an. Der ist auch in Deutschland bekannt, weil er am Starnberger See ein Domizil hat. Zudem stand er zuletzt in den Schlagzeilen, weil seine offizielle Konkubine aus dem "Amt" entfernt wurde und nun spurlos verschwunden ist. (dpa)

