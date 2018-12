vor 46 Min.

Deutsche Automanager zu Treffen im Weißen Haus Newsticker

Angesichts drohender US-Zölle auf europäische Autoimporte werden heute Manager deutscher Autokonzerne im Weißen Haus erwartet.

Für Daimler wird Vorstandschef Dieter Zetsche an den Gesprächen teilnehmen. Nach dpa-Informationen fliegt außerdem VW-Boss Herbert Diess in die USA, um dort Wirtschaftsminister Wilbur Ross und den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zu treffen. Präsident Donald Trump wird nach bisherigem Stand nicht an dem Treffen teilnehmen. BMW-Chef Harald Krüger kommt nicht, der Münchner Konzern wird nach eigenen Angaben von Finanzvorstand Nicolas Peter vertreten. (dpa)

