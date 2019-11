22:51 Uhr

Deutsche Fußball-Nationalmannschft schafft EM-Qualifikation

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich am Abend in Mönchengladbach mit 4:0 gegen Weißrussland durch. Die Tore schossen Ginter, Goretzka und zweimal Kroos. Neuer hielt nach einem Foul von Innenverteidiger Robin Koch einen Elfmeter. Damit hat Deutschland sein EM-Ticket bereits vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Dienstag sicher, weil Nordirland im Parallelspiel dieser Gruppe nicht über ein 0:0 gegen die Niederlande hinauskam. (dpa)

