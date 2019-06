vor 34 Min.

Deutsche Fußballerinnen starten in WM-Unternehmen

Die deutschen Fußballerinnen starten heute ihre Reise zur Weltmeisterschaft in Frankreich.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft sich in Frankfurt am Main, wo es mit dem Flugzeug Richtung Rennes geht. Dort wird die DFB-Auswahl vor dem Auftaktspiel gegen China am 8. Juni Quartier beziehen. Weitere Vorrundengegner des Olympiasiegers sind Spanien am 12. Juni in Valenciennes und Südafrika am 17. Juni in Montpellier. (dpa)

Themen Folgen