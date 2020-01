vor 39 Min.

Deutsche Handballer nur noch mit Mini-Chance aufs EM-Halbfinale

Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft so gut wie keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale.

Die DHB-Auswahl unterlag in Wien gegen Kroatien mit 24:25 und hat nun 2:4 Punkte auf dem Konto. Die weiter ungeschlagenen Kroaten schlossen in der Hauptrundengruppe I mit 6:0 Zählern zum punktgleichen Tabellenführer Spanien auf. Der Titelverteidiger bezwang Co-Gastgeber Österreich, der am Montag nächster deutscher Gegner ist, mit 30:26. (dpa)

