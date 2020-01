19:53 Uhr

Deutsche Handballer ziehen in EM-Hauptrunde ein

Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft die Hauptrunde erreicht.

Im abschließenden Vorrundenspiel setzte sich die DHB-Auswahl am Abend in Trondheim mit 28:27 gegen Lettland durch. Nach dem mühsamen Erfolg gegen den Außenseiter fliegt das deutsche Team morgen von Norwegen nach Wien. Dort geht es dann ab Donnerstag in der nächsten Turnierphase mit dem Spiel gegen Weißrussland weiter. Als weiterer Gegner in der Hauptrunde steht bislang nur Kroatien fest. (dpa)

