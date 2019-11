22:39 Uhr

Deutsche Nationalmannschaft qualifiziert sich für EM 2020

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

Nach dem 4:0 (1:0) am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Teilnahme an dem Turnier im kommenden Jahr sicher. (dpa)

