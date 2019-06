vor 2 Min.

Deutsche Nationalmannschaft siegt in Weißrussland mit 2:0

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in Weißrussland den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation gelandet.

Auch ohne den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Joachim Löw als Bundestrainer setzte sich das Team in Borissow mit 2:0 durch. Die Treffer für die Mannschaft von Aushilfschef Marcus Sorg erzielten Leroy Sané und Marco Reus. Deutschland ist mit sechs Punkten nun Tabellenzweiter in der Gruppe C hinter Nordirland. Am Dienstag spielt das DFB-Team in Mainz gegen Estland. (dpa)

