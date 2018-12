vor 51 Min.

Deutsche geben mehr als eine Milliarde für Sekt aus Newsticker

Die Verbraucher in Deutschland greifen für Champagner, Sekt und Prosecco tief in die Tasche.

In den vergangenen zwölf Monaten kauften sie allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten rund 311 Millionen Flaschen Schaumwein und gaben dafür mehr als 1,2 Milliarden Euro aus, wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen ergab. Am größten war die Nachfrage nach Sekt, Champagner und Co. zu Weihnachten und Silvester. Trockener Sekt ist demnach der Lieblingssekt der Deutschen. (dpa)

