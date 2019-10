vor 25 Min.

Deutscher Buchpreis für "Herkunft" von Saša Stanišić

Saša Stanišić erhält den Deutschen Buchpreis 2019.

Das gab die Jury am Montag in Frankfurt am Main bekannt. Der Roman "Herkunft" gilt damit als das beste Buch des Jahres. Die Auszeichnung ist mit 25 000 Euro dotiert. (dpa)

