Deutscher Gerd Nefzer gewinnt Oscar für Visuelle Effekte in "Dune"

Der Deutsche Gerd Nefzer hat den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film "Dune" gewonnen.

Der Deutsche Gerd Nefzer hat den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film "Dune" gewonnen. Das gab die US-Filmakademie in der Nacht zum Montag in Los Angeles bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220328-99-695613/1 (dpa)