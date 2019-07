vor 53 Min.

Deutscher Tourist auf Mallorca ertrunken

Ein Tourist aus Deutschland ist auf Mallorca ertrunken.

Der 39-Jährige starb an der Playa de Palma in der Nähe des berühmten Strandlokals "Ballermann 6", wie Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Urlaubsinsel berichteten. Der Deutsche ertrank vermutlich beim Baden. Sein Körper trieb den Angaben zufolge am Samstag gegen 17 Uhr reglos im Wasser. Ein Rettungsschwimmer und Sanitäter versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Eine Autopsie solle Aufschluss über die genaue Todesursache geben, sagten Justizsprecher zur "Diario de Mallorca". (dpa)

